Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aggressiver Konzertbesucher erhält Platzverweis

Rastatt (ots)

Bei einem Konzert im Rahmen des mehrtägigen Open-Air-Sommers beim Residenzschloß in der Herrenstraße ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz auf dem Veranstaltungsgelände gekommen. Ein 41-jähriger Mann fiel während des Musikkonzerts durch aggressives und respektloses Verhalten gegenüber anderen Konzertbesuchern auf. Die Einsatzkräfte sprachen dem Mann daraufhin einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände aus. Im Anschluss gab der 41-Jährige an, medizinische Hilfe zu benötigen. Auf seinen Wunsch wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weiteren Störungen sind der Polizei im Verlauf des Konzerts nicht bekannt geworden. Die Veranstaltung konnte ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden.

/jg

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