Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beleidigungen nach Fahrkartenkontrolle

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend soll ein Fahrgast in einem Bus in Baden-Baden ohne Fahrkarte unterwegs gewesen sein und einen Kontrolleur beleidigt haben. Gegen 20 Uhr soll ein 60-jähriger Mann von der Innenstadt in Richtung des Bahnhofs von Baden-Baden gefahren sein. An einer Haltestelle entlang der Linie sollen dann zwei Fahrkartenkontrolleure eingestiegen sein und mit der Kontrolle der Fahrscheine begonnen haben. Der 60-Jährige, der offenbar nicht im Besitz einer Fahrkarte war, soll dann begonnen haben, auf Russisch mit einem der beiden Kontrolleure zu sprechen. Da der zweite Kontrolleur der russischen Sprache mächtig war, stellte sich schnell heraus, dass es sich dabei nicht um einen netten Plausch, sondern um handfeste Beleidigungen handelte. So erwartet den 60-Jährigen nun nicht nur eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen, sondern auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

/lh

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