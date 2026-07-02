POL-OG: Gernsbach, L 564 - Mit Gegenverkehr kollidiert
Gernsbach (ots)
Ein Unfall auf der L 564 hatte am Donnerstagmorgen eine Schwerverletzte, vier Leichtverletzte und einen Sachschaden von rund 40.000 Euro zur Folge. Gegen 8:50 Uhr kam eine 64 Jahre alte Autofahrerin aus noch unbekannten Gründen auf der Fahrt von Loffenau in Richtung Gernsbach in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug von der Fahrbahn abgewiesen und kam nach rund fünf Metern und der Kollision mit einem Baum zum Stehen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die vier Insassen des Transporters wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Nachdem die beiden beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt wurden, war die zeitweise vollgesperrte Fahrbahn um 10:40 Uhr wieder frei befahrbar.
/rs
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