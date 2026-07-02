Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeug verriegelt sich mit Kleinkind im Innenraum

Rastatt (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Polizei über Notruf von einer Mutter verständigt, dass sich ihr Pkw in dem ein Kleinkind saß, selbst verriegelt habe. Die Eineinhalbjährige befand sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem Fahrzeugschlüssel im Wagen. Neben der Verständigung der Polizei wurde eine Familienangehörige informiert, die den Ersatzschlüssel von der Wohnanschrift abholte und zum Einsatzort brachte. Während des gesamten Einsatzes befand sich das Mädchen wohlauf im Wagen. Weil die Angehörige den Ersatzschlüssel innerhalb kurzer Zeit an den Einsatzort bringen konnte, mussten keine Sofortmaßnahmen getroffen werden. Nach dem Eintreffen des Ersatzschlüssels konnte das Fahrzeug geöffnet und das Kleinkind wohlbehalten aus dem Wagen befreit werden.

/jg

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