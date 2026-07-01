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POL-PDTR: Polizei Idar-Oberstein zieht positive Bilanz zum ersten Nahe-Sommerfest

POL-PDTR: Polizei Idar-Oberstein zieht positive Bilanz zum ersten Nahe-Sommerfest
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Idar-Oberstein (ots)

Aus Sicht der Polizei verlief das erste Nahe-Sommerfest an der Messehalle in Idar-Oberstein, das von Freitag bis Montag stattfand, insgesamt ruhig und störungsfrei.

Während der viertägigen Veranstaltung kam es lediglich zu drei kleineren Streitigkeiten. Diese konnten jeweils vor Ort geklärt werden, sodass es zu keinen größeren Zwischenfällen kam.

Die Polizei zieht daher eine durchweg positive Bilanz und bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern für ihr überwiegend rücksichtsvolles Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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