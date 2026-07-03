Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Badelust ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rust (ots)

Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr in Rust mit einem eher ungewöhnlichen "Brandalarm" konfrontiert. Gegen 20:50 Uhr meldete sich eine lebensältere Bewohnerin bei der Integrierten Leitstelle Ortenau, dass es in ihrem Badezimmer rauche und sie vorsorglich das Haus verlasse.

Die Einsatzkräfte konnten nach ihrer raschen Anfahrt vor Ort allerdings kein Feuer feststellen, sondern lediglich ein unauffälliges Wohnhaus, vor dem sich bereits die Anruferin, eine Bekannte und der Hausmeister des Gebäudes versammelt hatten.

Bei der Erkundung des Gebäudes konnte die Ursache umgehend festgestellt werden. Im Bad verrieten die vermeintlichen "Rauchzeichen" den Einsatzkräften, dass die Seniorin offenbar beabsichtigt hatte, ein Bad zu nehmen. Die Temperatur des eingelassenen Wassers deutete dabei allerdings nicht darauf hin, dass das Aufsuchen des Badezimmers zur Abkühlung gedacht war. Der Dunst, der aus dem heißen Wasser aufstieg, schien die Sicht der Badewilligen etwas benebelt zu haben, sodass sie den vom Wasser ausgehenden Dampf für den Rauch eines Feuers hielt und folgerichtig den Notruf wählte.

Nachdem die Verwechslung der Elemente Feuer und Wasser aufgeklärt werden konnte, wurde die Frau unversehrt wieder in ihre Wohnung zurückgebracht. Dort genoss sie nach dem Schrecken ihr heißes Bad. Für Polizei und Feuerwehr waren danach keine weiteren Maßnahmen zu treffen.

/lh

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