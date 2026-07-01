Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B28 - Schwerer Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Mittwochnachmittag ist die B28 bei Nußbach derzeit in beide Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sind an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Auto gegen 15:15 Uhr mit einem Lastwagen zusammengestoßen sein. Zu Anzahl von Verletzten und Schwere der Verletzungen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

/wo

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