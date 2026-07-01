Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

Lahr (ots)

Ein Fahrzeugbrand am Dienstagabend in der Straße "Hinlehreweg" dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Hinweise auf ein strafbares Handeln liegen den Beamten des Polizeireviers Lahr in diesem Zusammenhang nicht vor. Ein Mercedes ist hierbei gegen 22 Uhr im Bereich des Motors in Brand geraten, nachdem er kurz zuvor vom Fahrzeughalter dort abgestellt worden war. Durch den in Vollbrand geratenen Mercedes wurde auch ein daneben geparkter VW Passat sowie Rollläden einer angrenzenden Firma beschädigt. Die Feuerwehr Lahr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

/wo

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