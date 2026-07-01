Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bühl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr in der Robert-Koch-Straße wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin die Robert-Koch-Straße von der Rungstraße kommend und wollte die Einmündung zum Burgweg geradeaus passieren. Zeitgleich war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Burgstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Robert-Koch-Straße einzubiegen. Hierbei missachtete das Kind die Vorfahrt der Autofahrerin. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers nach links konnte die Fahrzeugführerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind prallte gegen die rechte Fahrzeugfront des Autos, stürzte und wurde offenbar nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

/jg

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