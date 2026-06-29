Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.06.2026) kam es in Nienburg zu einem Raub auf einen Kiosk in der Hannoverschen Straße (Ecke Berliner Ring). Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können.

Gegen 01:10 Uhr betraten zwei bislang unbekannte, maskierte Männer den Verkaufsraum des Kiosks und forderten den anwesenden Mitarbeiter unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld auf. Im weiteren Verlauf des Geschehens schlug einer der Täter dem Opfer mit einem Gegenstand gegen den Kopf, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Die Täter flüchteten anschließend mit Bargeld, einem Mobiltelefon sowie Tabakerzeugnissen. Ein Zeuge verfolgte sie entlang des Berliner Ringes über die Steigertahlstraße, wo sie in Höhe der Kreuzkirche über einen Holzzaun kletterten und entkamen.

Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief. Am Tatort wurde eine qualifizierte Spurensuche und -sicherung durchgeführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- zwei männliche Personen

- schlanke Statur

- circa 170-175cm groß

- weiß maskiert

- weiße Oberbekleidung

Die Polizei Nienburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat in der Nacht zum Sonntag gegen 01:10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hannoversche Straße / Berliner Ring / Steigertahlstraße / Kreuzkirche und Umgebung beobachtet?

Wer kann Hinweise zur Identität oder weiteren Fluchtrichtung der Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

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