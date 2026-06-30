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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Sand - Zwei Verletzte mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Bühl (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Sportanlage am Mehliskopf zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 13:30 Uhr waren zwei junge Erwachsenen gemeinsam in einem Bob in Richtung Tal unterwegs. Nach Informationen der Polizei wurden die beiden nicht angeschnallten Fahrgäste aufgrund der auf sie einwirkenden Fliehkräfte in einer Kurve aus dem Bob geworfen. Anschließend sollen sie gegen eine Metallkonstruktion geprallt sein, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzogen. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die beiden Bobfahrer in Kliniken nach Offenburg und Karlsruhe geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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