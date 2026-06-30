POL-OG: Bühl, Sand - Zwei Verletzte mit Hubschrauber in Klinik gebracht
Bühl (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Sportanlage am Mehliskopf zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 13:30 Uhr waren zwei junge Erwachsenen gemeinsam in einem Bob in Richtung Tal unterwegs. Nach Informationen der Polizei wurden die beiden nicht angeschnallten Fahrgäste aufgrund der auf sie einwirkenden Fliehkräfte in einer Kurve aus dem Bob geworfen. Anschließend sollen sie gegen eine Metallkonstruktion geprallt sein, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzogen. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die beiden Bobfahrer in Kliniken nach Offenburg und Karlsruhe geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
/lh
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