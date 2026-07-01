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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Fahrzeugbrand

Loffenau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Straße "Auf der Miß" zum Brand eines Pkw. Gegen 0:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund des brennenden Fahrzeugs alarmiert. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen und den Brand schnell und vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befanden sich unter anderem ein Dieseltank sowie zwei Akkus eines Akkuschraubers. Nach den bisherigen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einem der Akkus ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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