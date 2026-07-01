Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Fahrzeugbrand

Loffenau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Straße "Auf der Miß" zum Brand eines Pkw. Gegen 0:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund des brennenden Fahrzeugs alarmiert. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen und den Brand schnell und vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befanden sich unter anderem ein Dieseltank sowie zwei Akkus eines Akkuschraubers. Nach den bisherigen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einem der Akkus ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

/jg

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