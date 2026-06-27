Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Ansturm auf die Schwimmbäder der Region!

Offenburg (ots)

In den Nachmittagsstunden des Samstags kam es zu einem erhöhten Besucheraufkommen an verschiedenen Schwimmbädern in der Region. Insbesondere bei den Freibädern in Kehl-Auenheim, dem Freibad in Achern, dem Stegermattbad in Offenburg sowie dem Waldseebad in Gaggenau waren bereits gegen 14.00 Uhr die Kapazitäten zur Aufnahme weiterer Badegäste erreicht. Ebenso verhielt es sich mit den Parkplätzen an den jeweiligen Schwimmbädern. Wiederholt mussten die Beamten der zuständigen Polizeireviere auf Bitten von Mitarbeitern und Sicherheitsdiensten, erhitzte Gemüter von Badewilligen beruhigen, da nur noch Eintritt gewährt wurde, nachdem zuvor Badegäste die Einrichtung verlassen hatten. Aus diesen Gründen rät das Polizeipräsidium Offenburg, sich vor Antritt der Fahrt zu einem der Schwimmbäder in der Region, über das Internet oder die jeweilige Seite des Betreibers zu informieren, ob aktuell Besucher noch Zutritt erhalten. Weiterhin werden die Badegäste gebeten Not- und Rettungswege freizuhalten oder ggf. die Anfahrt zu den jeweiligen Bädern mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unternehmen.

/DLF

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