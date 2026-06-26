Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Raubserie: Tatverdächtiger festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Der Polizei Mönchengladbach ist am Freitag, 26. Juni, ein wichtiger Ermittlungserfolg gelungen: Einsatzkräfte nahmen einen Mann fest, der im Verdacht steht, für eine Serie von Raubdelikten zum Nachteil von Frauen verantwortlich zu sein.

Seit Ende Mai war es im Stadtgebiet zu insgesamt acht ähnlich gelagerten Taten gekommen. Dabei entriss ein zunächst unbekannter Täter den Geschädigten ihre Halsketten und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die Polizei berichtete mehrfach - zuletzt am vergangenen Sonntag - über die Taten und veröffentlichte im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung ein Phantombild.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6301392

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen einer eingerichteten Ermittlungskommission erhärtete sich in den vergangenen Tagen der Tatverdacht gegen einen 53-jährigen Mann. Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen, wie er auf einem Fahrrad eine 29-jährige Spaziergängerin in einer Parkanlage an der Bruchstraße im Ortsteil Mülfort passierte. Im Vorbeifahren entriss der Mann der Geschädigten gewaltsam ihre Halskette. Die Beamten griffen ein und nahmen den 53-Jährigen auf frischer Tat vorläufig fest. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Das bei der Tat entwendete Diebesgut wurde sichergestellt.

Im Anschluss durchsuchten die Ermittler die Unterkunft des Tatverdächtigen und stellten mögliche Beweismittel sicher. Die Ermittlungen, insbesondere zur Beteiligung des Mannes an den weiteren Taten der Serie, dauern an. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am morgigen Samstag, 27. Juni, einem Haftrichter vorgeführt werden. Hierzu wird nachberichtet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die zahlreichen Hinweise im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung. Diese, die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei sowie zahlreiche Personenkontrollen von Einsatzkräften im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen haben maßgeblich dazu beigetragen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. (et)

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