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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am späten Freitagabend kam es in der Zähringerstraße in Offenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 19-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Audi S5 und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Dessen 52-jähriger Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Die drei Insassen des Audi wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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