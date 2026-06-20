POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall
Offenburg (ots)
Am späten Freitagabend kam es in der Zähringerstraße in Offenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 19-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Audi S5 und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Dessen 52-jähriger Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Die drei Insassen des Audi wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
/DPS
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