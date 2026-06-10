Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Am vergangenen Sonntagmorgen entfernte sich ein PKW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort in der Hauptstraße der Gemeinde Muggensturm. Der bislang unbekannte Fahrer soll gegen 10:10 Uhr aus Richtung des Bahnhofs gekommen sein und habe in Fahrtrichtung Rathaus auf Höhe der Hausnummer 51 einen am Fahrbahnrand geparkten BMW gestreift und am linken Außenspiegel beschädigt. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei sucht nun insbesondere den Zeugen, der sich unmittelbar nach dem Unfall das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs notiert und dem Mitarbeiter einer nahegelegenen Tankstelle übergeben hat. Der Mann soll ungefähr 60 Jahre alt und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll graue Haare haben und keinen Bart sowie keine Brille tragen. Der beschriebene Zeuge, aber auch andere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen.

/lh

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