Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Kupferdiebe gesucht, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Am Dienstagvormittag haben bislang unbekannte Täter bei einer Firma in der Baccarat-Straße in Gernsbach Kupfer gestohlen. Zwei Männer sollen gegen 11:30 Uhr einen Ford Galaxy mit englischer Zulassung auf ein Firmengelände gesteuert und dort aus einer Gitterbox etwa 800 Kilogramm Kupferkabelabfälle entnommen haben. Nach ungefähr fünf Minuten verließen die Täter mit ihrem rechtslenkenden Fahrzeug das Firmengelände in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Diebstahlschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Die Polizei sucht nun die beiden mutmaßlichen Diebe. Einer der beiden Männer wird als südländischer Typ mit normaler Figur sowie schwarzem Drei-Tage-Bart beschrieben und wird auf ein Alter von etwa 30 bis 40 Jahren geschätzt. Er soll eine Basecap mit der Aufschrift "GTS", eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Lederjacke und schwarze Turnschuhe getragen haben.

Der zweite Täter soll ein europäisches Erscheinungsbild haben und wird auf etwa 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er soll ein weißes T-Shirt, eine dunkle Basecap und eine blaue Jeans getragen haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07224 91628-0 an die Ermittler des Polizeipostens in Gernsbach erbeten.

/lh

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