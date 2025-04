Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Brand einer Reibschweißmaschine

Hausach (ots)

Am Dienstagabend ist gegen 20:30 Uhr in einem Betrieb in der Schätzlestraße eine Reibweißmaschine in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen dürften heiße Metallspähne unter der Maschine gelegene Stofflappen entzündet haben, was den Brand letztlich ausgelöst hat. Der entstandene Brand konnte durch das schnelle Eingreifen eines Mitarbeiter mittels eines Feuerlöschers bekämpft werden, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausach lediglich noch Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchführen mussten. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

