Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Söllingen, K3758 - In Gegenverkehr geraten

Rheinmünster, Söllingen (ots)

Mit leichten Verletzungen ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer davongekommen, der auf der Fahrt von Greffern in Richtung Söllingen mit einem entgegenkommenden Ford zusammengestoßen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 35 Jahre alte Yamaha-Lenker gegen 16:20 Uhr auf der K3758 aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur geraten, was in einer Kollision mit einer 23-jährigen Fiesta-Fahrerin mündete. Der Gesamtschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Bühl auf rund 10.000 Euro beziffert.

