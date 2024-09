Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Lahr, Mietersheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr bis Dienstag, 14:20 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Kellertür in ein Anwesen in der Straße "Im Egert". Im Innern durchsuchte der Dieb sämtliche Räume. Ob neben Bargeld noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell