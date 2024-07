Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach-Biberach - Ohne Fahrschein unterwegs

Gengenbach-Biberach (ots)

Eine Zugfahrt nach Haslach endete am Dienstagabend gegen 20 Uhr für einem Fahrgast mit einer Anzeige. Am Bahnhof in Biberach entzog sich der Mann einer Kontrolle durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und flüchtete in Richtung Zell. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Flüchtende am Ortseingang Unterentersbach angetroffen und einer Überprüfung unterzogen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

/ph

