POL-OG: Hügelsheim - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kleinkind

Offenburg (ots) - Die Randale eines 22-Jährigen führten am Dienstagabend zu mehreren Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann. Er soll gegen 19 Uhr in seinem Zimmer in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße sein Mobiliar beschädigt sowie beide Fensterscheiben eingeschlagen haben. Anschließend entfernte er sich von der Unterkunft und beschädigte die Außenspiegel an insgesamt drei Fahrzeugen in ...

