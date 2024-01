Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einsatzbilanz des Polizeipräsidiums Offenburg zum Jahreswechsel 2023/2024

Offenburg (ots)

Zum Jahreswechsel 2023/2024 zieht das Polizeipräsidium Offenburg eine durchwachsene Bilanz. Zwischen Silvesterabend, 18 Uhr, und dem Neujahrsmorgen, 6 Uhr, waren insgesamt über 300 Einsätze abzuarbeiten. Etwa 210 Mal wurde der Notruf 110 gewählt.

Über 60 Mal musste die Polizei gemeinsam mit örtlichen Einsatzkräften der Feuerwehren und teilweise auch der Rettungsdienste zu Bränden ausrücken. Bei einem Großteil davon handelte es sich um Kleinbrände (unter anderem Mülltonnen, Sträucher, Vegetation). Daneben waren auch einige größere Einsätze zu bewältigen.

In Rastatt ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Gebäudebrand im Gladiolenweg. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt (siehe gesonderte Pressemitteilung).

In Kehl brannte gegen 19:30 Uhr in einem dreistöckigen Wohnhaus zunächst ein Balkon, ehe das Feuer auf das Gebäude übergriff. Die betroffene Wohnung wurde unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Auch hier wurde glücklicherweise niemand verletzt.

In Hausach waren nach aktuellem Stand der Ermittlungen mutmaßlich Feuerwerkskörper ursächlich für einen Brand in der Hauptstraße. Kurz nach Mitternacht brannte eine Gartenhütte. Durch das Feuer wurden in der Hütte abgestellte Fahrräder und ein daneben geparkter Pkw der Marke Citroen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Ebenfalls kurz nach Mitternacht brannte ein Balkon in der Innenstadt von Zell am Harmersbach. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer und verhinderten, in Abwesenheit der Wohnungsinhaber, durch ihr beherztes Einschreiten und das schnelle Verständigen der Feuerwehr Schlimmeres. Personenschaden entstand nicht, der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Auch hier dürften nach aktuellem Stand der Ermittlungen Feuerwerkskörper für den Brand verantwortlich gewesen sein.

Gegen 01:20 Uhr brannten in der Geppertstraße in Bühl mehrere Mülltonnen. Ein daneben geparkter Audi A4 wurde durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt vermutlich 10.000 Euro.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein Brand in einem Ökonomiegebäude in Bühl gemeldet. Aktuell (07:00 Uhr) sind über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Genauere Angaben zur Schadenshöhe und Ursache können aktuell nicht gemacht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Die zuständigen Polizeireviere haben die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen.

Neben der Häufung von Bränden in der Silvesternacht waren die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg auch mit anderen Delikten konfrontiert. Mit zehn Körperverletzungen und 20 Streitigkeiten im gesamten Präsidiumsbereich darf man den Jahreswechsel 2023/2024 als verhältnismäßig "friedlich" bezeichnen. Zusätzlich wurde die Polizei zu 13 Verkehrsunfällen gerufen.

/ BME

