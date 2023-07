Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendiebstahl mit anschließender Festnahme

Offenburg (ots)

Zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt von Offenburg kam es am Dienstagnachmittag gegen 18:30 Uhr. In einem Modehaus in der Hauptstraße entwendeten zwei 24- und 26-jährige Frauen, Kleidung und andere Waren im Gesamtwert von rund 270 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle durch den Ladendetektiv schlug, trat und kratzte eine der beiden Frauen diesen, um zu fliehen. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg nahmen die beiden Frauen vorläufig fest und verbrachten sie in die Gewahrsamseinrichtungen der Polizei.

Da die beiden Beschuldigten keinen Wohnsitz in Deutschland haben und die Umstände der Tat es zulassen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beim zuständigen Amtsgericht Offenburg der Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gestellt. Bereits am Mittwochnachmittag wurden die Frauen zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Offenburg vorgeführt und zu Geldstrafen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. /vo

