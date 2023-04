Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - E-Mountainbike gestohlen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Montag wurde von einem 40-Jährigen ein E-Mountainbike am Hauptbahnhof in Baden-Oos gestohlen. Das E-Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.800 Euro wurde an den Fahrradständern geparkt und mithilfe eines Zahlenschlosses vor Wegnahme geschützt. Dem derzeit unbekannten Täter gelang der Diebstahl, indem er die Metallbügel des Fahrradständers, an dem das E-Mountainbike montiert war, löste. Der Diebstahl hat sich im Zeitraum von 8:10 Uhr bis 16:50 zugetragen. Die Polizei von Rastatt bittet darum, dass sich Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer: 07222 761-0 melden.

/jo

