Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Geldautomat aufgebrochen

Rastatt (ots)

Bislang Unbekannte haben in einem Gebäude in der Straße "Am Schloßplatz", in dem unter anderem auch das Landratsamt untergebracht ist, einen Geldautomaten aufgebrochen. Der stark demolierte Ausgabeautomat wurde am frühen Dienstagmorgen von einem Mitarbeiter des Landratsamtes festgestellt und die Polizei informiert. Nach derzeitige Feststellungen wurde der Geldautomat nicht gesprengt. Spezialisten der Kriminaltechnik sind zusammen mit weiteren Einsatzkräften der Polizei vor Ort und klären die Umstände. Bereits im Gebäude befindliche Mitarbeiter mussten das Anwesen vorrübergehend verlassen, bis von eingebundenen Entschärfern des Landeskriminalamtes Entwarnung gegeben werden konnte. Die getroffenen Absperrmaßnahmen wurden gegen 7:30 Uhr wieder aufgehoben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie zur Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch nicht vor.

/wo

