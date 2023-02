Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung, Polizei sucht nach Zeugen!

Baden-Baden (ots)

Nach einer mutmaßlichen Körperverletzung am Montagabend ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Laut den Schilderungen eines 41-Jährigen sei er gegen 19 Uhr in der Fremersbergstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich von Insassen eines schwarzen Autos überrascht und angegriffen worden sein soll. Drei aus dem Auto aussteigende Männer sollen hierbei auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben, bevor das Trio wieder in das Fahrzeug einstiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sei. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer: 07221/680-0 entgegen.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell