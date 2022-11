POL-OG: Achern, A5 - Bergung nach Unfall zweier Lastwagen dauert an, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) - Gegen einen geparkten Porsche prallte am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr in der Weingartenstraße eine 48-Jährige mit ihrem Audi. Ursächlich soll nach Aussage der Frau ein Platzen des rechten Vorderrades gewesen sein. Am Audi entstand ein Totalschaden von ungefähr 2.000 Euro. Am Porsche ein Schaden von ungefähr 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. /ag ...

mehr