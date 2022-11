Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L75 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten -Nachtragsmeldung-

Kehl (ots)

Vier Schwerverletzte, ein leichtverletztes Kleinkind sowie rund 50.000 Euro Sachschaden sind die traurige Bilanz des schweren Unfalls am Mittwochnachmittag auf der L75 zwischen Marlen und Sundheim. Ein 66 Jahre alter Toyota ist hierbei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden VW einer 38-Jährigen frontal zusammengeprallt. Neben den beiden Fahrern/Fahrerin wurden jeweils eine Mitfahrerin in den beiden Autos schwer verletzt und ein Kleinkind im VW leicht verletzt. An der Unfallstelle waren sechs Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Rund 25 Wehrleute aus Kehl unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Die Sperrung der L75 dauerte bis gegen 16:40 Uhr an.

/wo

Erstmeldung vom 02.11.2022, 15:24 Uhr

POL-OG: Kehl, L75 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Kehl, L75 Bei einem Unfall wurden am Mittwochnachmittag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 14:15 Uhr kam es auf der L75 zwischen Marlen und Sundheim zu einer Frontalkollision zweier Verkehrsteilnehmer. Mehrere Personen wurden bei dem Aufprall verletzt. Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße musste gesperrt werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell