Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht, weitere Hinweise erbeten

Gengenbach (ots)

Nach einem Vorfall am vergangenen Samstag (24.09.2022) in der Innenstadt und in der Bahnhofstraße sind die Beamten des Polizeipostens Gengenbach auf der Suche nach Zeugen. Die bislang namentlich unbekannten Hinweisgeber gaben den entscheidenden Tipp, um einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen zu können, nachdem er mutmaßlich verschiedenen Fahrzeuge beschädigt haben soll. Der 35-Jährige konnte in Nähe des örtlichen Bahnhofes angetroffen und durchsucht werden. Der Verdächtige wurde letztlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittler bitten nun die Hinweisgeber, die maßgeblichen Anteil an der vorläufigen Festnahme des Mannes hatten, sich unter der Rufnummer: 07803 9662-0 zu melden.

