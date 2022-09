Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, ereignete sich in der Moltkestraße Höhe Klinikum ein Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin fuhr über den Fußgängerüberweg und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Die Fahrradfahrerin stürzte, stand auf und setzte sich auf eine Bank in der Nähe, während Passanten ihr Fahrrad unter dem Pkw hervorzogen. Aufgrund des Unfallherganges dürfte sich die Fahrradfahrerin verletzt haben. Danach entfernte sich die Radfahrerin und der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle. Während der Pkw-Fahrer zwischenzeitlich ermittelt werden konnte, liegen keine Hinweise zur Fahrradfahrerin vor. Sie und Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781 21-2200, zu melden.

