Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Mit LKW kollidiert

Baden-Baden (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls auf der A5 am frühen Mittwochmorgen. Gegen 5 Uhr war der 23-jähriger Fahrer eines Opels auf der linken Fahrspur in Richtung Norden unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Folglich geriet der Anfang 20-Jährige ins Schleudern und kollidierte mit einem LKW, welcher die rechte Fahrspur befuhr. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell