Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrer leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagmittag zu einem leicht verletzten Fahrradfahrer und einem Sachschaden von insgesamt etwa 100 Euro geführt. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 63-jährige Frau mit ihrem Audi auf der Zaystraße in Richtung "An der Ludwigsfeste". An einer Kreuzung bog die PKW-Lenkerin nach rechts in die Straße "An der Ludwigsfeste" ein und übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radler nur leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell