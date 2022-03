Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit dem Roller gestürzt

Rastatt (ots)

Der Hergang eines Unfalls am Donnerstagabend in der Rosenstraße ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Fahrer eines Motorrollers befuhr gegen 19:40 Uhr die Rosenstraße in Richtung Hindenburgstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der 17-Jährige an der Einmündung des Kornblumenweges. Durch den Sturz wurden zwei am Straßenrand geparkte PKWs beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 400 Euro. Nach ersten Erkenntnissen war das Zweirad des Jugendlichen durch technische Änderungen möglicherweise nicht mehr verkehrstauglich. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt hat in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei die Ermittlungen aufgenommen.

/lg

