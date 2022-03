Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, L75 - Vorfahrt missachtet

Hügelsheim, L75 (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagvormittag im Einmündungsbereich der Dieter-Rückle-Straße in die L75 ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte hierbei ein 66-jähriger Citroen-Fahrer gegen 10:30 Uhr nach links auf die L75 in Richtung Rheinmünster-Söllingen abbiegen und missachtete offenbar die Vorfahrt eines von links herannahenden Opel, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zusammenstoß verletzt.



