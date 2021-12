Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - E-Bike gefunden, Eigentümer gesucht

Achern (ots)

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntages ein schwarzes E-Bike an einer Bushaltestelle in der Offenburger Straße feststellte, suchen die Beamten nun nach dem Besitzer. Der Eigentümer des unverschlossen zurückgelassenen hochwertigen schwarzen E-Bikes "KTM CENTO 70 plus" meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch.

/mw

