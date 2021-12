Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Kork - Mehrere Verletzte

Kehl-Kork (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr auf der B28 in Höhe der Anschlussstelle Kork. Eine 40-Jährige verließ aus Richtung der A5 kommend die Bundesstraße und wollte nach links in Richtung Kork abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem aus Richtung Kork herannahenden Volvo eines 46-Jährigen. Bei dem Zusammenprall wurden beide Autofahrer, wie auch die beiden Beifahrer so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Während der bis 20 Uhr dauernden Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Kork voll gesperrt. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro.

/ag

