POL-OG: Weisenbach - Zeugen nach Unfall gesucht

Weisenbach (ots)

Nach einem außergewöhnlichen Unfall auf der B 462 sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Gegen 11:15 Uhr wurde ein Motorradfahrer samt Begleiterin im Beiwagen auf der Höhe der Einmündung zur Straße "In der Schlechtau" von einem herrenlosen Rad getroffen. Das Rad löste sich aus dem mittleren Fahrzeug einer Kolonne. Da die Frau durch die Kollision in ihrem Gefährt eingeklemmt war, musste die Feuerwehr sie aus der Lage befreien. Die Bundesstraße musste dafür zeitweise voll gesperrt werden. Mit offenbar nur leichteren Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht. Eine Fahndung nach dem verursachenden Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Dabei handelt es sich möglicherweise um einen weißen Kastenwagen oder einen kleinen LKW mit Kastenaufbau, der weiter in Richtung Forbach fuhr. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten unter der Telefonnummer 07225 9887-0 um Hinweise zum möglichen Verursacher. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

/rs

