Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ötigheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße, waren zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro zu vermelden. Gegen 12:10 Uhr übersah offenbar eine auf der Schulstraße in Richtung Rosenstraße fahrende 23-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtberechtigte Ford-Lenkerin. Bei dem folgenden Zusammenstoß auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Schulstraße wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Die 36 Jahre alte Frau im Ford wurde durch den Rettungsdienst daraufhin in eine Klinik gebracht.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell