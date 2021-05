Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Brandmelder ausgelöst

Baden-Baden (ots)

Ein Brandalarm hat am Sonntagabend in einem Seniorenzentrum in der Steinbacher Straße einen glimpflichen Ausgang genommen. Bei der Zubereitung eines Essens ist es gegen 19:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen, die jedoch weder einen Personen- noch einen Sachschaden zur Folge hatte. Insgesamt 16 Wehrleute aus Baden-Baden waren kurzzeitig mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

