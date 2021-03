Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro war die Folge eines Auffahrunfalles am frühen Dienstagabend in der Tiergartenstraße. Gegen 18:15 Uhr war ein Notarztwagen in Richtung Bismarckstraße unterwegs, als vor ihm eine Hyundai-Fahrerin verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste und der Audi des Rettungsdienstes auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Insassen.

