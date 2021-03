Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Lkw verliert rund 300 Liter Diesel

Mahlberg, A5 (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Dienstagmittag die Polizei und teilte mit, dass sich auf dem rechten Fahrstreifen der A5 wohl eine Kraftstoffspur befinden würde. Dies fiel auf, als er gegen 12:40 Uhr zwischen den Ausfahrten Lahr und Ettenheim in südlicher Richtung unterwegs war. Hier soll zuvor der Lenker einer Sattelzugmaschine mit einer Baustellenschutzplanke kollidiert sein, wobei augenscheinlich der Dieseltank des Lastwagens aufgerissen wurde. Die rund 300 Liter Kraftstoff sorgten für eine circa zwei Kilometer lange Dieselspur, die bis zur Nikola-Tesla-Straße in Ettenheim führte. Um die Fahrbahn zu reinigen, mussten zwischenzeitlich die rechte Fahrspur der Autobahn sowie die Ausfahrt Ettenheim voll gesperrt werden. Daraus resultierte ein Rückstau von rund sieben Kilometern Länge. Der 52-jährige Fahrzeugführer konnte anschließend ermittelt werden, aufgrund der folgenreichen Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. /bp

