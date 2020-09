Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Einbrecher dank Videoüberwachung in Ahnataler Gaststätte schnell gefasst

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Dank der Videoüberwachung einer Gaststätte war ein Einbrecher in Ahnatal am gestrigen Mittwoch schnell gefasst. Nach einem nächtlichen Einbruch in ihr Lokal hatte die Gastronomin den mutmaßlichen Täter am nächsten Tag zufällig im Ort wiedererkannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hielten sie den 44-jährigen Tatverdächtigen aus Ahnatal bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der bereits hinreichend wegen Einbrüchen bei der Polizei bekannte Mann muss sich dank der Videoüberwachung und dem gedankenschnellen Handeln der Opfer nun auch wegen dieser Tat verantworten.

Der Einbruch in die Gaststätte in Ahnatal-Weimar war am gestrigen Mittwochvormittag aufgefallen, als die Betreiber bei ihrem Eintreffen feststellten, dass offenbar mehrere Schränke und Schubladen durchsucht worden waren. Wie sich dann bei der Sichtung der Überwachungsvideos zeigte, war tatsächlich in der Nacht jemand in das Lokal eingebrochen. Gegen 3:20 Uhr hatte sich ein Mann der Gaststätte genähert und zunächst an Türen und Fenstern gerüttelt. Anschließend gelang es ihm, widerrechtlich eine Tür zu öffnen, woraufhin er im Gastraum nach Wertsachen suchte. Vermutlich nur, weil dort nichts zu finden war, flüchtete der Täter anschließend ohne Beute. Als die Gastronomin gegen Mittag in Weimar unterwegs war, erkannte sie am Bahnhof plötzlich den auf dem Überwachungsvideo zu sehenden Mann wieder. Die von ihr und ihrem Ehemann gerufene Streife des Polizeireviers Nord hatten den 44-Jährigen anschließend in das Polizeipräsidium gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

