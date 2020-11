POL-OG: Lahr - Mit Messer verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Die Hintergründe einer offenbar gefährlichen Körperverletzung in der Römerstraße am Sonntagnachmittag sind derzeit noch nicht vollständig geklärt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Lahr wurden gegen 17 Uhr in ein Anwesen gerufen, nachdem ein bislang Unbekannter, vermutlich im Verlauf eines Streitgesprächs, einen 29-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Die genaueren Abläufe der Tat soll nun ein Ermittlungsverfahren erbringen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

