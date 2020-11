Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Vorfahrt im Kreisverkehr genommen, Zeugen gesucht

SinzheimSinzheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Einem 16-jähriger Fahrrad-Fahrer wurde im Kreisverkehr in der Kartunger Straße von einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der Fahrzeugführer, des schwarzen Wagens, fuhr offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen aus der Richtung "In den Lissen" in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrts des im Kreisverkehr befindlichen Radler und prallte beinahe mit diesem zusammen. Einzig durch die schnelle Reaktion des Velofahrers konnte dieser eine Kollision mit dem Fahrzeug vermeiden. Dabei fiel der 16-Jährige zu Boden. Er zog sich dadurch leichte Verletzungen und diverse Sachschäden zu. Der Unfallschaden beziffert sich auf circa 200 Euro. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Pkw-Fahrer vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221-680-0 in Verbindung zu setzen.

