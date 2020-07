Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Betrüger geschnappt

Appenweier (ots)

Kriminalbeamten gelang am Donnerstagmittag die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers. Eine unbekannte Anruferin kontaktierte am Donnerstagvormittag einen 67 Jahre alten Mann und gaukelte diesem vor, eine Bekannte zu sein und Geld für einen Hauskauf zu benötigen. Bei einer anschließenden Geldübergabe an einen vermeintlichen "Notar" begegnete der "Abholer" nicht wie vermutet dem Angerufenen, sondern Beamten der Kriminalpolizei. Diese nahmen den Tatverdächtigen gegen 13:20 Uhr in Appenweier fest. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern.

