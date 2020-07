Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Raub, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungen wurde ein 33-Jähriger am Donnerstagabend in der Straße "Am Schloßplatz" Opfer eines versuchten Raubes. Da der Mann nicht ortskundig ist, fragte er gegen 19.50 Uhr ein Gruppe unbekannter Männer nach seinem weiteren Weg. Einer der Unbekannten forderte daraufhin die Herausgabe seines Handys. Der Aufforderung kam er nicht nach, weshalb ein anderer aus der Tätergruppe verlangte, mit ihm zur Bank zu gehen um Geld abzuheben. Als sich das Opfer dann von der Örtlichkeit entfernen wollte, soll er von hinten umgerissen worden sein. Die sechs Täter sollen auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und ihn getreten haben und verletzten diesen am Kopf, Armen und Oberkörper. Das Opfer konnte sich zu einer Bekannten schleppen, die den Vorfall meldete. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach sechs Männern im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren mit südländischem Aussehen. Einer der Täter soll am Hals tätowiert gewesen sein, ein anderen trug sogenannte "Tunnels" in seinen Ohren und ein weiterer trug eine weiße Schildmütze. Polizei Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell