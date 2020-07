Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Laster im Graben, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in der 'Rotenbachtalstraße' ein Verkehrsunfall bei dem es beinahe zu einer schwerwiegenden Kollision gekommen wäre. Gegen 10 Uhr befuhr ein unbeladener Kipplader die Landstraße in Richtung Baden-Baden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der 61-jährige Lenker des Lastwagens aufgrund überhöhter Geschwindigkeit erst leicht von der Fahrbahn ab, drehte sich dann aber noch um 180 Grad und schleuderte rückwärts in den Graben. Hierbei wurden mehrere Leitpfosten ausgerissen und zwei Bäume gefällt. Wie er über die Fahrbahn rutschte, verfehlte er glücklicherweise nur knapp einen weißen Pickup-Truck. Der Brummi-Fahrer wurde vorsichtshalber durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, von möglichen Verletzungen ist aktuell noch nichts bekannt. Während der Unfallaufnahme und zur anschließenden Bergung des beschädigten Kippladers musste die Landstraße zwischen Baden-Baden und Ebersteinburg kurzzeitig voll gesperrt werden.

Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin des weißen Geländewagens, welcher beinahe Geschädigter des Unfalls wurde. Dieser wird gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

/ms

