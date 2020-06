Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung-

Friesenheim (ots)

Nach einem Dachstuhlbrand am Sonntagabend in einem Gasthaus in der Kronenstraße sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr mittlerweile vorangeschritten. Nach einer Begutachtung am Dienstag, zusammen mit Experten der Kriminaltechnik, gehen die Ermittler von einer technischen Ursache aus, die zum Feuerausbruch geführt hat. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich im Rahmen der Untersuchungen vor Ort nicht ergeben.

Ursprungsmeldung vom 22.06.2020, 9:58 Uhr

Friesenheim - Gebäudebrand

Friesenheim Die Ursache eines Feuerausbruchs am späten Sonntagabend in einem Gasthaus in der Kronenstraße ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass kurz vor Mitternacht ein Teil des Dachstuhls in Flammen stand und durch Wehrleute aus Friesenheim, Schuttern und Lahr gelöscht werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 60.000 Euro anzusiedeln sein. Während des Löscheinsatzes war die B 3 gesperrt. Kurz nach 3 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an.

