Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Renchen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen an der Kreuzung der Senator-Franz-Burda-Straße zur Carl-Benz-Straße. Dort wollte ein 25 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Carl-Benz-Straße kurz vor 9:30 Uhr in Richtung Robert-Bosch-Straße queren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts herannahenden BMW-Lenkerin. Die 65-jährige BMW-Fahrerin trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon, benötigte an der Unfallstelle jedoch keine medizinische Versorgung. Die beiden stark beschädigten Autos mussten an den Abschlepphaken.



